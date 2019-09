Na lastig eerste jaar vond John Jorritsma zijn draai in Eindhoven: ‘Ik heb geen zin meer in spelletjes’

Hij voelde zich in het begin absoluut niet welkom, in Eindhoven. ,,Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen’’, dacht John Jorritsma regelmatig in zijn eerste jaar als burgemeester van deze stad. Als burgemeester van VVD-huize was hij met zeven wethouders in een linkse coalitie een vreemde eend in de bijt. De hoeveelheid werk die op hem af kwam was enorm. Niet alleen omdat een baan als burgemeester van de centrumstad van Zuidoost-Brabant tal van – tijdvretende – nevenfuncties met zich meebrengt. Ook omdat bleek dat er op het Eindhovense stadhuis nogal wat achterstallig onderhoud te verrichten was, met name in de financiële huishouding en op het gebied van personeel.