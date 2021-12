Na mislukte fusie gaan alle ballen op Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur teleurgesteld

EINDHOVEN - Ouders in armoede maken in Eindhoven nog te weinig gebruik van (financiële) steun via de gemeente. Die wilde dit verbeteren door een fusie tussen de hier actieve kindfondsen. De Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur kwamen er onderling echter niet uit. De gemeente neemt nu afscheid van het laatstgenoemde fonds.

Om kinderen in arme gezinnen zoveel mogelijk ‘mee te laten doen', kunnen hun ouders aanspraak maken op diverse regelingen. Via de kindfondsen krijgen de kinderen bijvoorbeeld een fiets, laptop of mobieltje. Ook een bijdrage in de contributie van bijvoorbeeld de sportclub of muziekschool hoort tot de mogelijkheden.

Te weinig bereik

Van oudsher zijn in Eindhoven de Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur actief. In 2020 werd door de gemeente echter geconcludeerd dat er in Eindhoven onvoldoende kinderen geholpen worden. Slechts de helft van de ouders van de ongeveer 5600 kinderen die recht hebben op ondersteuning, deed daadwerkelijk een beroep op de fondsen. Die hielden hierdoor ieder jaar geld over.

De oorzaken zijn divers maar de gemeente constateerde eind 2020 dat met name de onbekendheid van de fondsen een rol speelde. Veel ouders weten gewoon niet dat de fondsen bestaan, dus doen ze er ook geen beroep op. Ook taal, laaggeletterdheid en schaamte spelen volgens de gemeente een rol. Soms denken ouders bovendien dat de regelingen invloed hebben op de hoogte van hun uitkering.

fusieplannen

De gemeente stuurde aan op een fusie van of verregaande samenwerking tussen de fondsen, maar die kwam niet van de grond. In 2020 stapten ook nog de Eindhovense besturen van de jeugdfondsen Sport en Cultuur op. De twee fondsen werden daarna gefuseerd en er werd een interimbestuur aangesteld. In de praktijk deed Stichting Leergeld echter de uitvoering voor alle regelingen zoals het betalen van contributie. ,,De rekening daarvoor werd dan deels doorgestuurd naar de koepelorganisatie Jeugdfonds Sport & Cultuur in Amsterdam”, aldus Hanny Jacobs van de Stichting Leergeld.

Het Jeugdfonds in Amsterdam wilde nog een poging doen voor een samenwerking, maar Stichting Leergeld heeft aangegeven dat we hier geen meerwaarde in zien. ,,Het kost ons alleen maar meer administratieve handelingen, terwijl we de regelingen prima zelf kunnen uitvoeren", aldus Jacobs.

Naamsbekendheid

Régine Quarles, interimvoorzitter van het Eindhovense Jeugdfonds Sport & Cultuur, vindt het een gemiste kans. Dat het afgelopen jaar niet soepel is verlopen, geeft ze toe, maar volgens haar zouden beide fondsen elkaar juist goed kunnen versterken. ,,De Stichting Leergeld heeft veel naamsbekendheid bij de ouders, maar wij hebben een groot netwerk en de contacten met professionals. Scholen, in de culturele sector, welzijnsorganisaties maar bijvoorbeeld ook kinderartsen. Allemaal partijen die met kinderen in contact komen en waar we dus kunnen helpen.”

Volgens Quarles is het jammer dat Stichting Leergeld niet de kans heeft gegrepen om echt te vernieuwen. ,,Er is vooral gekeken wat er het afgelopen jaar allemaal mis is gegaan in plaats van wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Meer onderzoek

Volgens Jacobs van de Stichting Leergeld gaat de instantie wel degelijk vernieuwen. ,,We krijgen meer geld (bijna negen ton, red.) en gaan nu ook andere partijen benaderen via wie we in contact hopen te komen met ouders van kinderen die onze hulp verdienen. Zo zullen we ook zeker de banden met scholen aanhalen en willen we ook helder krijgen waarom ouders zich soms aanmelden voor steun en dan daarna niks meer van zich laten horen. Op de universiteit van Utrecht loopt een onderzoek hiernaar en we zijn benieuwd naar de resultaten.”

Afgesproken met de gemeente is dat de stichting nu ook gaat proberen om ouders met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar te bereiken. Jacobs heeft wel twijfels bij de haalbaarheid daarvan. ,,Onze steun bestaat grotendeels uit middelen om te kunnen sporten, mee te doen aan culturele activiteiten of hulpmiddelen voor school. Daar kun je een baby natuurlijk nog niet mee helpen. Maar we gaan het zeker proberen.”