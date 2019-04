Na natte start Koningsdag in Eindhoven wordt het langzaamaan zonniger

Nieuwe vliegtui­gen moeten zorgen voor minder hinder rond Eindhoven Airport

8:43 EINDHOVEN - Het moet de komende tien jaar stiller worden op en rond de Eindhovense luchthaven. Dat is althans het uitgangspunt van het donderdag gepresenteerde advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. In 2030 moet de geluidsbelasting 30 procent minder zijn dan nu.