Na Netflix en vóór Google: Philips staat in coronatijd tussen de allergrootsten

Onderhande­len over nieuwe wildernis tussen Son en Breugel en Nuenen: ‘Als ze even wachten komt die natuur vanzelf’

12 april NUENEN - Er is een zak geld met drie miljoen euro om binnen een jaar of zes een natuurgebied van 15 kilometer lang te maken tussen Son en Breugel en Geldrop. Maar keren boeren zich dadelijk niet tegen het ‘landjepik’ van natuurbeheerders die van hun weilanden en akkers nieuwe wildernis willen maken? Of komt het steeds meer stoppende boeren niet zo verkeerd uit?