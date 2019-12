Na overlijden vriendin ging het mis met Johnny uit Eindhoven

DEN BOSCH - De Transit, de Vito, de Caddy, de Kangoo, de Boxer: het gros van de populairste bedrijfswagens kwam dinsdag voorbij in de rechtszaak tegen Johnny van der K. Met een tweede folder: Makita, Hilti, Metabo, DeWalt: professionele boormachines die hij uit de bestelbusjes stal. Dat moet hem een fikse werkstraf kosten, niet in de laatste plaats omdat hij dan naar eigen zeggen ook van de drugs afblijft.

In vroeger jaren was de Eindhovenaar (37) een ‘bekende van de politie’: inbraakjes, diefstallen en meer vervelende vergrijpen. Maar vanaf 2006 bleef het strafblad maagdelijk wit. Het had een aanwijsbare oorzaak: Johnny kreeg een vriendin. Zij stuurde hem het rechte pad op en hield ook het roer in de goeie richting. Maar vorig jaar overleed ze.

Een klap die Johnny niet verwerkt kreeg. Hij greep naar drank, naar drugs, raakte verslaafd aan cocaïne, er kwamen schulden, hij raakte zijn huis kwijt en geen echt groot wonder dat hij opnieuw naar schroevendraaier en breekijzer greep.

Kopieerapparaat

Officier van justitie Mart de Bruijn had zo’n tien zaken op een rij. Voornamelijk gepleegd in januari dit jaar. Ze leken uit een kopieerapparaat te komen. Bedrijfswagen ,’s avonds geparkeerd in een straat, de volgende ochtend teruggevonden met ingeslagen ruit, en alle gereedschapskoffers verdwenen.

Een keer werd hij gezien toen hij uit het busje stapte, een andere keer reed zijn autootje er hard weg, een andere keer waren er camerabeelden. Twee keer is hij in de kladden gegrepen door de politie. De tweede keer lag zijn auto vol spullen. Die kwamen weer uit bestelwagens waar hij niet gezien was.

Een paar zaken bekende hij (‘die heb ik gedaan gehad’), een paar kon hij zich niet herinneren. Maar nadat de politie de buit kon matchen en zijn telefoon daar een mast had aangestraald nam hij de schuld op zich (,,Zou best kunnen ja”).

Betaalpaal van autowasstraat

Een paar zaken sprongen eruit. Koperdiefstal van een bouwterrein. Hij vond het geen diefstal, het leek hem afval. Maar hij wist dat het geld waard was, en is over een hek geklommen, dus die smoes ging niet op, vond de officier. Dan was er nog geld gepind met een gestolen pasje. Op de camera van de automaat is hij duidelijk herkenbaar. Echter: ,,Dat ding had ik gevonden, ik steel geen pasjes”.

En dan was er nog die keer bij een autowasstraat aan De Hurk. De eigenaar zag hoe Johnny de betaalpaal openbrak en er met het opvangbakje met muntgeld vandoor ging. ‘Dat was echt niet waar’, zei Johnny: ‘hij was daar wel, maar om zijn wagen uit te zuigen. Meer niet.’

Voordeel van de twijfel

De oorzaak van zijn terugval was duidelijk. Hij was inmiddels weer beter bezig. Had een bedje in de nachtopvang en een baan en als hij werkt, snuift hij niet. Hij is wijs genoeg om te weten dat hij er alleen nooit echt uitkomt, en er is sprake van afkicken en schuldsanering.