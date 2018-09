Na Rabobank, oud en nieuw, wil OVG meer investeren in Eindhoven

EINDHOVEN - De nieuwe Rabobank aan de Fellenoord en de transformatie van de oude tot Belastingdienst zijn de eerste projecten van OVG Real Estate in Eindhoven. Maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf is bezig met een groot nieuw project in Eindhoven.

Want OVG schaart Eindhoven en de regio bij de 'vijf grote steden' van ons land, zei commercieel directeur Boudewijn Ruitenburg donderdag bij de officiële start van de opbouw van de oude Rabobank. Waar de economische ontwikkeling 'gaat als een raket, gedreven door technologie'. En waar het dus ook goed investeren is voor binnenlandse én buitenlandse beleggers. ,,We zijn een Amsterdams bedrijf. Daar in de Randstad is nog niet helemaal doorgedrongen hoe goed de regio Eindhoven het doet", aldus Ruitenburg die de genodigden verzekerde dat de vastgoedontwikkelaar en investeerder door zal gaan met investeringen in Eindhoven.

Hij deed dat op een nagenoeg kale en open verdieping van de voormalige Rabobank aan de Fellenoord. De sloop is klaar, de opbouw kan beginnen. Het pand kwam leeg te staan omdat de bank zijn mensen heeft geconcentreerd in de nieuwbouw ernaast. In de Rijksvastgoeddienst vond OVG een huurder voor de 25.000 vierkante meter kantoren. Wat er behalve de Belastingdienst gevestigd gaat worden, is nog niet bekend. Ook wat er met het oude belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan gaat gebeuren, is onduidelijk.

Volledig scherm Nu de sloop klaar is kan de opbouw van de voormalige Rabobank aan de Fellenoord in Eindhoven beginnen. Ter gelegenheid daarvan was er een rondleiding voor genodigd. © Jean Pierre Reijnen

Ruitenburg benadrukte dat OVG altijd kiest voor hoogtechnologische en duurzame gebouwen. ,,Want dit is wel de 'oude' Rabobank, de installaties en technologieën zijn straks toch de nieuwste die er zijn. Daarbij besteden we veel aandacht aan de gezondheid en het welzijn van gebruikers, aan duurzaamheid en 'smart technologies'." Volgens Ruitenburg had hij nog nooit een project gezien waar de sloopfase zo lang duurde: acht maanden. ,,Ze noemen dat dan ook grondstoffenoogst; alles wordt er voorzichtig uitgehaald en hergebruikt."

Volledig scherm Artist's impression van de verbouwde Rabobank in Eindhoven, gezien vanaf de Fellenoord. © OVG Real Estate

Het gebouw - een ontwerp van UN Studio - geldt als een van de duurzaamste kantoren na transformatie. Het krijgt onder meer zonnepanelen, warmtekoudeopslag in het grondwater, klimaatplafonds en waterbesparend sanitair, maar geen gas. Via grote glazen puien, twee verdiepingen hoge vides en een overdekt atrium komt er veel licht in het gebouw. De buitenkant krijgt ook enorme glaspartijen, waardoor de centrale Eindhovense locatie een nieuw beeldbepalend pand krijgt.

De kelder en een deel van de begane grond zijn straks om te parkeren. De begane grond wordt wel dichtgemaakt en krijgt een centrale glazen entree tegenover het station. Die is veel meer dan nu toegankelijk vanaf de Fellenoord.

Volledig scherm Artist's impression van de verbouwde Rabobank aan de Fellenoord, gezien vanaf de Prof. Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. © OVG Real Estate

Algemeen directeur Jack Corten van aannemer Jongen lepelde bij de start bouw wat feiten op. Zo zit er in de nieuwe, verlaagde borstweringen 410.000 kilo staal en 4200 zakken Beamix beton. Er komen 3000 vierkante meter vloeren bij, maar slooper Beelen gaat ook nog hele stukken weghalen om hoge glazen vides te creëren. Het gebouw krijgt 8000 vierkante meter glazen gevels - onder meer onder de klok op de torengevel die terugkomt. Onder een glazen dak van 1200 vierkante meter komt de grote overdekte binnentuin, op de eerste verdieping. En er komen 10.000 sensoren om van alles te regelen op de 2000 werkplekken. Tien liften zorgen voor de toegang.