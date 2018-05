Na renovatie natte voeten in Eindhovens Genderpark

Torendag Torens in de regio vertellen mooie verhalen

6:00 STIPHOUT - Een eenzame kerktoren tussen de akkers of een glooiend grasveldje, daar worden we niet warm of koud van. Dat zou eigenlijk wel moeten, want ze herbergen prachtige verhalen. Op de Torendag op 6 mei – overal in deze regio - kun je die vertellingen horen. Als je goed luistert.