Na succes op de zondag nu ook Trefpunt Special: Rock-’n-Roll en indorock op de zaterdag

Met ‘Trefpunt Special’! krijgt multicultureel centrum ’t Trefpunt een muziekprogrammering op de zaterdag als vervolg op het grote succes van ‘Back to the sixties’ op de zondagen

De coverband Sebastian trapt als eerste af op zaterdag 28 januari. De vijf muzikanten staan borg voor een gevarieerde terugblik op de rock, blues en popmuziek door bands uit de jaren zestig, zeven en tachtig.

Een ander genre muziek dan het aanbod op de zondagen tijdens Back to the sixties. ,,Met Trefpunt Special willen we muziek aanbieden die niet op de zondag past. Regelmatig krijgen wij het verzoek voor een ander soort muziek op de zaterdag. Denk aan rock-’n-rol, rockabilly en indorock”, vertelt Ge Wonink, Voorzitter van de Stichting ’t Trefpunt op het Belgiëplein.

Iedere keer ramvol

Het aanbod en de opzet op de zondagen blijft ongewijzigd. De grote zaal zit iedere keer ramvol. ,,Een paar weken geleden heb ik zelfs een bord buiten moeten zetten met ‘Vol is vol’.

Zo’n acht jaar geleden kwam Wonink aan het roer van het centrum. Het gebouw met de grote zaal werd gerenoveerd en kon hij een programma gaan opzetten. ,,Het werd een echt wijkgebouw. Ik heb er hard aan getrokken, want de mensen in de wijk zijn niet zo betrokken. Maar in de weekenden bleef de grote zaal leeg. En dat was zonde.”

Quote Er is zelfs aanwas van wat jonger publiek rond de zestig. Ge Wonink

Maar niet getreurd. Het eerste idee van Wonink was een kapellenfestival en een oktoberfeest. Met zes toeschouwers was het geen succes te noemen. Totdat hij de Sixties Tribute Band uitnodigde. ,,Dit sloeg meteen aan. Ik haalde bands uit heel Nederland en de belangstelling groeide enorm.”

De coronaperiode zorgde voor een dip, maar nu blijft het goed lopen. ,,We kiezen voor kwalitatief goede bands. Er is zelfs aanwas van wat jonger publiek rond de zestig. De meeste bezoekers zijn ouder.”

Dansbare muziek

De bands spelen graag in Eindhoven omdat de dansvloer altijd gevuld is. ,,Het is dansbare muziek en daar houden ze hier van. Echtparen die dansen, maar ook bezoekers die alleen en komen voor de contacten. Heel wat stelletjes zijn hier ontstaan.”

Hoe het op de zaterdagen gaat lopen is afwachten. In eerste instantie treedt een keer per maand een band op. Vaker kan niet in verband met de vrijwilligers waar niet meer inzet van gevraagd kan worden. ,,Ik heb geen idee wie er gaat komen. Ik ben zelf heel benieuwd en ga zelfs niet naar de wedstrijd van PSV om het hier mee te maken zaterdag.”

Trefpunt Special met de band Sebastian begint aanstaande zaterdag om 16.00 en duurt tot 20.00 uur. De toegang is gratis. Een hapje en drankje is voor eigen rekening.