Na ’t gevecht met de tentstokken eindelijk vakantie en vanaf camping Wolfsven lange neus trekken naar rijen op Schiphol

Oekraïense actrice-journalis­te als vluchte­ling in Eindhoven: ‘Ik heb een half uur in de Catharina­kerk zitten huilen’

EINDHOVEN - De Oekraïense Anna Deda (39) was een klein half jaar geleden nog actrice in Kiev en maakte als journaliste tv-programma’s en documentaires. Nadat de oorlog ook de hoofdstad naderde, vluchtte ze met haar moeder en een vriendin. Nu wonen ze samen in de Bennekel in Eindhoven. ,,Ik was hier nog maar net toen ik in de Catharinakerk ben gaan zitten. Ik heb daar een half uur vreselijk zitten huilen.”

23 juli