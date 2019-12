Na tien maanden en twee keer betalen krijgt Eindhovenaar eindelijk een nieuw rijbewijs

Een lijdensweg was het om het fel begeerde ‘roze kaartje’ op tijd in huis te krijgen. Maar het is gelukt: precies vandaag verloopt zijn oude rijbewijs, morgen mag hij het nieuwe ophalen. Kleine-Deters (76) had meermalen in de krant gelezen over de lange wachttijden bij het CBR en dacht er daarom verstandig aan te doen bijtijds een nieuw exemplaar aan te vragen. Welgemoed stapte hij daarom in februari dit jaar naar de gemeente om het nieuwe rijbewijs aan te vragen. Die verwees hem naar het CBR.

Tien euro meer

,,Maar toen ik die belde, kreeg ik twee mogelijkheden voorgeschoteld", vertelt hij. ,,Ik kon het blijkbaar toch bij de gemeente aanvragen, maar voor tien euro meer, 49 in plaats van 39, zou het CBR de hele aanvraag regelen.” Zo gezegd, zo gedaan, ook omdat hij medisch gekeurd moest worden wegens diabetes II. ,,Mijn huisarts deed die keuring en stuurde de papieren netjes door naar het CBR, zo vervolgt hij. ,,Ik kreeg een bevestiging van ontvangst met de mededeling dat ik het verlengde rijbewijs binnen acht weken zou ontvangen. Maar er gebeurde niks.”

Veel vijven en zessen

Dus klom Kleine-Deters opnieuw in de telefoon. Met eindeloos geduld, want steeds kreeg hij te horen dat er nog heel wat wachtenden voor hem waren. ,, Ik heb zeker vier uur lang geprobeerd telefonisch antwoord te krijgen, maar dat is bij het CBR bijna onmogelijk. Na veel vijven en zessen kreeg ik te horen dat de verlenging uiterlijk 28 oktober rond zou zijn, een herkeuring was in ieder geval niet nodig.”

Toch kwam het verlossende bericht pas op 25 november en opgelucht maakte Kleine-Deters een afspraak bij de gemeente om het kaartje op te halen. Maar daar kreeg hij te horen dat het akkoord er weliswaar was, maar hij daar een nieuwe foto moest aanleveren en 39 euro betalen.

Doodmoe van alle rompslomp