Na twee magere jaren verwacht toeleverancier KMWE weer groei: ‘Toen in maart corona kwam, zakte de hele markt per direct in’

In 2019 investeerde KMWE volgens directeur Edward Voncken ‘uitzonderlijk veel’. De precisie-afdeling van de toeleverancier voor onder meer de vliegtuig- en chipindustrie verhuisde naar de Brainport Industries Campus (BIC). ,,We hebben toen flink geïnvesteerd in de verhuizing en nieuwe machines voor bijvoorbeeld freeswerk.”

Uiteindelijk verhuisden samen met die nieuwe machines zo’n 300 werknemers naar het nieuwe onderkomen, bijna de helft van het totaal. Die verhuizing en de overname van ATM uit Oirschot resulteerden onderaan de streep in een verlies van ruim 1,1 miljoen euro in 2019.

Lege fabriek

Maar wie wil oogsten, moet eerst zaaien. KMWE verwachtte in 2020 een omzetgroei van 15 procent te halen. Alleen dat was buiten het coronavirus gerekend.

Quote ,,We hadden net geïnves­teerd in extra capaciteit en toen kwam de fabriek leeg te staan. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe klanten, maar die konden we zo snel niet vinden.” Edward Voncken, KMWE

Omzetgroei kwam er niet. Het werd omzetdaling. In 2020 haalde KMWE bijna 112 miljoen euro binnen, vijf procent minder dan in 2019. Winst was er wel: 850 duizend euro. ,,We hadden net geïnvesteerd in extra capaciteit en toen kwam de fabriek leeg te staan”, zegt Voncken. ,,We zijn op zoek gegaan naar nieuwe klanten, maar die konden we zo snel niet vinden.”

Steun van de overheid

De omzet van de precisietak daalde in die maanden met 30 procent. KMWE vroeg en kreeg ongeveer 2 miljoen euro overheidssteun. Voncken: ,,We hebben daardoor geen afscheid hoeven nemen van mensen. Die zijn nu weer keihard nodig.”

Quote ,,Toen in maart corona kwam, zakte de hele markt per direct in.” Edward Voncken, KMWE

Maar eerst moest KMWE door de zure appel heen bijten. Opdrachten en omzet op verschillende markten waarin het bedrijf actief is, vielen weg. Zo werkt KMWE voor de commerciële luchtvaart. Het maakt gefreesde onderdelen voor de vleugel, romp en staart van een vliegtuig. Voncken: ,,Toen in maart corona kwam, zakte die hele markt per direct in.”

Volledig scherm F135 straalmotor, in de puntige flappen op het einde zit het plaatwerk van KMWE Aero Engine. © United Technologies Corporation - Pratt & Whitney Division

Militaire luchtvaart

De omzet voor de militaire luchtvaart bleef in eerste instantie op peil, maar zakte aan het eind van 2020 toch wat in. Hetzelfde gold voor industrialisering, waar met name Duitse klanten de hand eind vorig jaar op de knip hielden.

En de chipindustrie dan, die stoomde in 2020 toch onverminderd voort? ,,Daar zagen we in de eerste maanden van 2020 een omgekeerde beweging. Door corona werd juist meer geïnvesteerd om eventuele bevoorradingsproblemen voor te zijn”, zegt Voncken. Maar die bonus werd in de tweede helft van het jaar teniet gedaan.

Tekorten

Dat oogsten viel dus even vies tegen. Toch komt van uitstel geen afstel, denkt Voncken: ,,We zagen de markt in Azië eind vorig jaar al aantrekken, zeker in de chipindustrie. Bij precisie zagen we twee maanden later hetzelfde beeld. Ik verwacht dat we dit jaar minimaal 15 procent groeien.”

Alleen zorgt de sterke groei weer voor andere problemen. Zeker in de chipsector kampen veel bedrijven met tekorten aan bijvoorbeeld personeel, mechanische onderdelen, elektronica en sommige staalsoorten. Voncken: ,,Dat zagen we eerst in Azië. Nu hebben we er hier ook steeds meer last van. En schaarste zorgt ook voor toenemende kosten. Dat is een zorg.”