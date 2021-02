Na veertig jaar onderwijs zwaait De Driestam meneer Pieter uit

Zijn groepen vier en vijf staan onder het balkon en zingen uit volle borst hun toffe meneer toe. De ouders staan op ruime afstand mee te kijken en te luisteren. Vajèn (8) vindt het heel jammer dat meester Pieter weggaat. ,,Hij is super aardig, ik ga alles missen. Vooral de verjaardagen zijn altijd zo leuk. Het is echt feest als hij gitaar speelt.”

Deze vrijdag is het zijn laatste dag op bassischool De Driestam in Woensel. Voor de laatste keer doet De Haas de noodopvang. ,,Het is overweldigend wat er vandaag gebeurt”, zegt een geëmotioneerde De Haas. ,,Ik wist natuurlijk dat er iets zou komen, maar ze moesten het simpel houden. Het is heel emotioneel. Mijn hart ligt bij deze kinderen.”

Afscheid via de drive-thru

Het is voor Pieter de Haas een van de gekste dagen die hij meemaakt. Hij is overvallen door wat collega’s, kinderen en ouders voor hem hebben geregeld. Eerder die middag hebben zijn leerlingen persoonlijk afscheid genomen via de drive-thru in de Schoenmakerstraat. Lopend, fietsend of per auto kwamen zijn leerlingen langs. Ze vlogen hem om de nek en gaven cadeautjes. Zittend op zijn troon onder de versierde partytent, met zijn vrouw staand naast hem, genoot hij van deze verrassing. ,,Pieter wist van niks. Hij had vanmorgen nog een online meeting met zijn groepen”, zegt collega Marloes Lieftink. ,,Zowel de leerkrachten als de kinderen gaan hem missen. Hij heeft humor en die stopt hij in zijn lessen. Hij is heel warm en lief naar de kinderen. Een echte jenaplan-man.”

Quote Het zijn de kinderen die het onderwij­zen mooi maken. Al die jaren draaide het om de kinderen Pieter de Haas

Dertig jaar op dezelfde school en ruim veertig jaar in het jenaplanonderwijs. Zijn bedoeling was ooit om om de acht jaar van school te veranderen om scherp te blijven, maar hij bleef op De Driestam. ,,Jenaplan is een pure onderwijsvorm waarbij alle kanten van het kind aan bod komen, leren, spelen, maar ook een gesprek aangaan. Het volle leven haal je de klas binnen”, vertelt de Haas. ,,De Driestam is zo’n fijne school dat ik niet meer ben weggegaan. Het zijn de kinderen die het onderwijzen mooi maken. Al die jaren draaide het om de kinderen. Het gaat erom de kinderen in hun kracht te zetten en hun zelfstandigheid te leren. Zij dragen een eigen verantwoordelijkheid.”

Honderd meter niksdoen

Terugkijkend op zijn loopbaan kan De Haas geen speciale gebeurtenissen benoemen. Er zijn hoogtepunten, maar ook dieptepunten geweest. ,,De reacties van de ouders en de kinderen dat zijn toch wel hoogtepunten. En muziek is altijd belangrijk geweest”, zegt De Haas. En wat na het afscheid? De Haas lachend: ,, Ik ga op de kleinkindjes passen, maar eerst ‘honderd meter’ niksdoen. Stilzitten en rustig kijken wat de toekomst brengt.”

Sourish (9) biedt op het balkon het afscheidscadeau aan. Als De Haas op zijn toespraak wacht, zegt Sourish dat hij die niet heeft, maar zegt dan alsnog: ,,Een gelukkig pensioen Pieter, en je moet soms wel naar De Driestam komen.” Een wens waar alle kinderen, ouders en collega’s het mee eens zijn.