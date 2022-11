Na vele boeken over Eindhoven verschijnt de zwanenzang van schrijver en oud-journalist Jan van Schagen: ‘50 x Eindhoven’

TRAININGSKAMP PSV gaat in december lang naar de Spaanse zon om zich voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen

PSV start in december weer op met de trainingen en belegt volgende maand ook een uitgebreid trainingskamp in Spanje. De ploeg heeft een tiendaagse gepland om een goede basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. Dit moet gebeuren in Marbella, waar PSV begin dit jaar ook al naar toe zou gaan. Destijds ging het trainingskamp niet door vanwege coronaperikelen.

15 november