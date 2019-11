Na Vestdijk ook Mathildelaan op de schop, nieuwe stap in autoluw maken binnenstad Eindhoven

De verandering is een volgende stap in het autoluw maken van de binnenstad, net als de herinrichting van de Vestdijk. Het college gaat ervan uit dat dit tijdelijk tot veel overlast leidt. Om de binnenstad goed bereikbaar te houden begint deze ingreep pas als het werk aan de Vestdijk klaar is. Wanneer dit moment is bereikt? Dat laat de gemeente in het midden. ,,Een exacte planning is niet te geven”, liet een woordvoerder dinsdag weten. Door diverse tegenvallers zijn de werkzaamheden aan de Vestdijk uitgelopen. De gemeente noemt al enige tijd geen einddatum meer.