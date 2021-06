Na vier branden bij Mirec wil Eindhoven weten welke bedrijven op industrieterrein De Hurk het gevaarlijkst zijn

Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de vier branden bij recyclingbedrijf Mirec in de afgelopen maanden en een oproep van D66 en GroenLinks in de gemeenteraad.

Nieuwe poging

Beide partijen hebben drie maanden geleden al eens geprobeerd om het debat over de toekomst het bedrijventerrein te openen maar daar was destijds niet genoeg steun voor. Vanwege twee nieuwe branden bij Mirec eerder deze waagden ze dinsdag een nieuwe poging.

Volgens coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartij D66 neemt de onrust over gevaarlijke stoffen bij de omwonenden van het industrieterrein toe. Ze wijzen bijvoorbeeld op een brandbrief van bewoners van ‘t Ven over de spanning tussen een industrieterrein met zware industrie en hun woonwijk die al meer dan 550 keer is ondertekend.

Niet normaal

,,De branden bij Mirec maken duidelijk dat we er niet meer omheen kunnen. We moeten met elkaar in gesprek over zware industrie in onze stad’’, zei GL-raadslid Jeannette Vos.

,,Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen zorgen hebben’’, zei wethouder Stijn Steenbakkers dinsdag nog maar eens over de vier branden bij Mirec. ,,Het is niet normaal.’’

Steenbakkers legde uit dat in 2016 voor het laatst de gezondheidseffecten van het industrieterrein zijn gemeten. De impact op het milieu was destijds over het algemeen aanvaardbaar, zei hij. ,,Maar naar aanleiding van alle ontwikkelingen en de meest recente regels willen we het onderzoek actualiseren. Op basis daarvan kunnen we het gesprek verder voeren’’, voegde de wethouder er aan toe.

Het gezondheidsonderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn, mogelijk nog voor de verkiezingen en in ieder geval voor de vorming van een nieuwe coalitie.

Geen alternatief

Het verzoek om nu al een nieuw toekomstbeeld te gaan schetsen voor een bedrijventerrein met minder zware industrie, legde hij wel naast zich neer. Steenbakkers herhaalde dat er behoefte is aan ruimte voor zware industrie.

Ook van het idee dat andere bedrijventerreinen in het stedelijk gebied mogelijk uitkomst kunnen bieden voor gevaarlijke bedrijven maakte hij korte metten. ,,De Hurk is eigenlijk een van de weinige bedrijventerreinen waar zware industrie zich kan vestigen. Het bedrijventerrein is een onmisbare schakel voor de bedrijvigheid in de regio. Een ander bedrijventerrein in het stedelijk gebied is niet voorhanden. Ik wil niet de illusie wekken dat dat zomaar kan.’’