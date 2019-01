Na zes bewogen jaren trekken bewoners in CPO Twee op NRE-terrein in Eindhoven

FC Eindhoven-trai­ner Nascimento: ‘Nacompeti­tie met selectie van nu niet realis­tisch’

8:00 Door de punten die FC Eindhoven in december verzamelde, is er theoretisch nog veel mogelijk in de tweede seizoenshelft. Maar om de oorspronkelijke doelstelling te halen – deelname aan de play-offs – moet er deze maand op transfergebied wel het een en ander gebeuren.