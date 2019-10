Naaktzwemmen in Eindhoven: ‘Er hangt altijd wel ergens een velletje los’

Eindho­venaar die gaskraan opendraai­de in woning botst na achtervol­ging met politie op geparkeer­de auto

16:35 EINDHOVEN - De man die zondagochtend de gaskranen in zijn woning aan het Spanvlinderplein in Eindhoven opendraaide en er daarna vandoor ging, is zondagmiddag na een achtervolging door de politie op een geparkeerde auto gebotst.