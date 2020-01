Naam van Eindhovense burgemeester Jorritsma zingt rond als opvolger Haagse burgemeester

EINDHOVEN - De naam van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma zingt in Den Haag rond als een van de mogelijke kandidaat-opvolgers van de opgestapte burgemeester Pauline Krikke. Of Jorritsma inderdaad in de race is, blijft onduidelijk.

Dagblad de Telegraaf meldt vrijdagochtend op basis van ‘ingewijden’ dat Jorritsma iemand is die ‘de klus in Den Haag aan zou kunnen’. De Eindhovense burgemeester zelf houdt de boot af. ,,Ik doe nooit enige mededeling over persoonlijke ambities", laat hij desgevraagd weten. ,,Er wordt veel gesproken over de Hofstad in dit land, maar er is nog niet eens een profielschets opgesteld waarin de noodzakelijke en bijzondere kwaliteiten van eventuele kandidaten worden geschetst. Laat het speculeren maar beginnen.”

VVD’er Jorritsma is sinds september 2017 burgemeester van Eindhoven, waar hij de opvolger werd van Rob van Gijzel. Eerder was hij onder meer burgemeester van Cranendonck, directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en commissaris van de koning in Friesland.

Hij kwam naar Eindhoven, zo zei hij destijds tegen deze krant, om bij te dragen aan een verdere groei en ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Zijn verhuizing van Friesland naar Eindhoven werd mede ingegeven doordat de kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Jorritsma in Brabant wonen.

In een interview met het ED in september van het afgelopen jaar - halverwege zijn eerste ambtstermijn - bleek dat Jorritsma het zeer goed naar zijn zin heeft in Eindhoven, en liet hij doorschemeren dat hij er wel wat voor voelt om over drie jaar er nog een paar jaar in Brainport aan te plakken.

Den Haag heeft een opvolger nodig voor de in oktober vorig jaar vertrokken Pauline Krikke. Zij nam - al na tweeënhalf jaar - ontslag vanwege het harde oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van nieuwjaarsnacht vorig jaar en haar rol daarin.

Volgens de Telegraaf zingen behalve de naam van Jorritsma ook die van de oud-ministers Alexander Pechtold en Edith Schippers rond, evenals die van Liesbeth Spies - burgemeester van Alphen aan de Rijn - en de Brabantse commissaris van de koning Wim van der Donk.