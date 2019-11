Naam verdachte op lijf getatoeëerd, maar rechter vindt niet genoeg bewijs tegen Eindhovense mensenhandelaar

Huseyin A. (34) was in 2010 veroordeeld tot vier jaar cel wegens mensenhandel. Zijn toenmalige vriendin kwam ook naar boven in dat onderzoek, maar ze deed geen aangifte. Die kwam in 2016 alsnog, nadat hij volgens haar haar ribben had gebroken. Ze zou bijna twee ton hebben verdiend en afgestaan. De naam van Huseyin stond op haar rug getatoeëerd. Brandmerken, noemde de officier van justitie dat.