Naamswijziging Buelensschool in Eindhoven valt verkeerd

EINDHOVEN - De Belgische piloot Louis Buelens voorkwam in 1960 een ramp, toen hij zijn straaljager met motor-storing niet in een Eindho- vense wijk maar in een wei-land liet crashen. Het kostte hem wel zelf het leven.

Door een haperende motor verloor de Thunderstreak die 28ste januari snel hoogte. Onderweg naar de thuisbasis Kleine Brogel kwam Welschap in zicht, maar ook die vliegbasis bleek een brug te ver. Steeds lager zakte het sputterende toestel. Tot twee keer toe werd Buelens door de vluchtleiding gesommeerd om zijn vliegtuig met de schietstoel te verlaten, maar daar gaf hij geen gehoor aan.

De piloot vloog door en maakte een bocht naar rechts om in een weiland in het buitengebied van Son neer te komen, dichtbij Woensel. Had Buelens zijn schietstoel wél gebruikt, dan was de straaljager rechtdoor gevlogen en in bewoond gebied terechtgekomen. Op de plek waar de toen 23-jarige Belgische piloot neerkwam, verrees later de woonwijk Heesterakker en werd tevens een basisschool naar hem vernoemd.

Heldendaad

Een heldendaad. Dat vindt ook directeur Timo van den Heuvel van de Louis Buelensschool die vorige week werd omgedoopt tot 'De Groene Vlinder'. ,,Maar het is niet de plicht van onze school om Buelens tot in lengte van dagen te blijven eren en herdenken", vindt Van den Heuvel. ,,Dat ligt meer op het pad van de gemeente." De school was toe aan een nieuwe koers, legt hij uit. ,,Daarbij passen een andere identiteit en een nieuwe naam. We moeten niet vast blijven houden aan een keus die in het verre verleden is gemaakt."

Het enige dat nu nog aan de piloot herinnert, is een monumentje in het Amandelpark, vlakbij school. Het onderhoud, jarenlang verzorgd door de scholieren, wordt de laatste jaren door een wijkbewoner gedaan, weet Jos de Greef, voormalig adjunct-directeur van de school. De naamswijziging is hem danig in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Ik heb er de directeur op aangesproken, maar hij nam mijn kritiek slechts voor kennisgeving aan. Ooit hing het portret van Buelens prominent in de hal van school. En in 2010, vijftig jaar na dato, hebben we nog een herdenking gehad waarbij een F-16 een fly-over maakte boven de wijk. Nu herinnert niets meer aan hem. Ik vind dat erg jammer."

Respectloos

Ook Eindhovenaar Peter van den Baar is boos over de naamswijziging van de Salto-school. 'Respectloos' vindt hij. ,,Als iedereen op eigen houtje kan besluiten 'dat is ouderwets, we schrappen die naam' blijft er weinig over." De oud-wethouder en voorzitter van de Van Abbestichting legt zijn klacht neer bij de gemeenteraad. ,,De raad moet het schoolbestuur tot de orde roepen en wijzen op de grote historische betekenis van Buelens", vindt Van den Baar.

Volgend jaar is de crash precies zestig jaar geleden. Of basisschool De Groene Vlinder hier nog op enigerlei wijze bij stil zal staan, is onduidelijk. ,,Dat zou wellicht kunnen", houdt de directeur een voorzichtige slag om de arm. ,,Maar daar hebben wij het nog niet over gehad."