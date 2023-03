Naar de film in Eindhoven: zo ging dat vroeger

indebuurt.nlEen film of serie kijken op Netflix of Videoland. Dat kan nu gewoon, maar er was ook een tijd waarin je die luxe niet had. Van een avondje Plaza Futura tot een openluchtbioscoop op het Frederik van Eedenplein: het had zo z’n charme. Kijk maar eens naar deze kiekjes uit de oude doos.

Bioscoop Parisien

Deze bioscoop aan de Vrijstraat had maar één zaal. Wat je er zoal zag? Bij Parisien draaide onder andere Back to the future met Michael J. Fox. Dat waren nog eens tijden! In 2002 werd het pand gesloopt voor de doorgang naar het Philipsmuseum. Toch jammer…

Rembrandt Theater

Ook aan de Vrijstraat: het Rembrandt Theater. Het theater onderging een aantal metamorfoses door de jaren heen. Op dit kiekje zie je het eerste gebouw in 1949. In 2008 was het einde verhaal.

Metropole Eindhoven

Op de plek van Metropole zit nu nog steeds een bioscoop, namelijk Pathé. Tot in de jaren 90 stond dit bioscoopje er nog. Kwam jij er weleens?

Frederik van Eedenplein

In de zomer ga je naar de buitenfilm bij Natlab, maar vroeger kon je ook naar de film op het Frederik van Eedenplein. En dat trok volop bezoekers, zoals je ziet op dit kiekje van de openluchtbioscoop op het Frederik van Eedenplein.

Naar de film bij Wonderland

Tijdens de zomervakantie was het feest voor de ‘jeugd’ in Eindhoven, want je kon dan naar Wonderland. In het Philips Ontspannings Centrum waren allerlei activiteiten, zoals pannenkoeken bakken of een rondje maken in de draaimolen. Of je ging naar de film.

Euro Cinema

When Harry Met Sally, De Theo en Thea Film en De Avonden. Zomaar wat namen van films die op het programma stonden bij Euro Cinema. Toen deze bioscoop weg was, zat Servicebioscoop Zien nog een tijdje in het pand aan de Keizersgracht. Nu vind je op deze locatie LAB-1.

Plaza, de voorloper van Pand P

Deze bioscoop werd in de jaren 50 gebouwd. In de jaren 80 draaiden ze hier alleen erotische films, totdat Plaza Futura ervoor in de plaats kwam. In 2013 ging Plaza Futura op in NatLab. Daarna was het pand aan de Leenderweg een tijdje dicht en tegenwoordig zit Pand P erin.

