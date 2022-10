Naar de uithoeken van jazz en soul

Moordpar­tij­en in Uganda en spanningen in Meerhoven, in beide gevallen bood de VR-bril uitkomst

EINDHOVEN - Kan een Virtual reality-bril helpen om spanningen in een wijk te verminderen? De bedenkers van Bubble Games denken van wel en hielden een proef in Meerhoven waar onderlinge spanningen tussen bewoners en jongeren dreigden te escaleren. Het project is ook in de race voor een prijs.

