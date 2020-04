Naar het ziekenhuis in coronatijd: elke reguliere patiënt eerst langs de incheckbalie

EINDHOVEN - De reguliere zorg in de Brabantse ziekenhuizen gaat vanaf dinsdag weer van start. Bij het Catharina Ziekenhuis zelfs met een verbouwde hoofdingang. Want elke patiënt die binnenkomt, moet eerst door de coronascreening.

Het Eindhovense ziekenhuis heeft inmiddels direct na de hoofdingang drie balies geplaatst. Later deze week komen er nog drie bij. Patiënten en bezoekers die het ziekenhuis binnen komen, worden daar eerst bevraagd op COVID-19-achtige klachten. Als er ook maar enige twijfel is, bijvoorbeeld vanwege hooikoorts of een lichte verkoudheid, dienen zij een mondkapje te dragen voor ze het ziekenhuis betreden.

Reguliere zorg start weer

Aanleiding voor die maatregel is het feit dat de reguliere ziekenhuiszorg vandaag weer start. Die lag de afgelopen weken stil vanwege de grote stroom aan coronapatiënten. Mensen met acute klachten werden ook in die periode overigens gewoon geholpen. Maar operaties en afspraken die enig uitstel konden dulden, moesten worden opgeschoven. Nu de piek op de IC’s voorbij is, gaan alle Brabantse ziekenhuizen weer open voor een kwart van de niet-spoedgevallen. Te beginnen met de patiënten waarbij de urgentie het hoogst is.

,,Het wordt daarom vanaf morgen toch weer drukker in het ziekenhuis", blikt woordvoerder Roel Rambachs van het Cathrien vooruit. ,,Door de ervaringen van ziekenhuizen buiten Brabant weten we een klein beetje wat we kunnen verwachten. Maar we vragen mensen wel om er rekening mee te houden dat het wat tijd kost om het ziekenhuis binnen te komen.” Ook zijn de looproutes in het ziekenhuis aangepast, en wordt het 1,5 meterprotocol strikt gehandhaafd. Het ziekenhuis houdt wat dat betreft vooral de afdeling radiologie in de gaten. ,,Dat is een hub waar mensen uit het hele ziekenhuis bij elkaar komen. Daar moeten we voorkomen dat te veel mensen tegelijk aanwezig zijn voor een foto of een onderzoek.”

‘Veiliger dan supermarkt’