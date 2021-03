Naast de wat brave Anton en Frits Philips wordt een beeld van Gerard node gemist

Ironie ontbreekt helaas

De plastiek van dr Anton Frederik Philips (1874-1951) is van Oswald Wenkenbach. Waarom juist hij is gevraagd, heeft misschien te maken met dat hij even eerder al een buste van de fabrikant had gemaakt. Hoe dan ook: het is een vroege Wenkenbach geworden, eentje waar de ironie helaas nog ontbreekt en die dus uitblinkt in braafheid. Wat je ziet is een wat oudere man, met een keurige overjas aan, en met een al even keurige hoed in de hand. Loop je over het paadje naar hem toe, dan kun je niet anders dan onder de indruk raken: dit is een mannetje hoor! Daar helpt het handschrift van Wenkenbach: hij abstraheert en styleert alles met graagte en zo wordt de jas een soort harnas en nodigt de man niet echt uit om een babbeltje mee te doen.