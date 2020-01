Nabestaande over grafschenner uit Eindhoven: 'De as is terug en dat is het belangrijkste'

Ook de urn met de as van de moeder van Esther Lagarde uit Leende werd in maart vorig jaar gestolen uit de urnentuin van crematorium Rijtackers in Eindhoven. Haar moeder Irma was destijds elf jaar eerder op 49-jarige leeftijd overleden en het graf bij Rijtackers was al die tijd een fijne plek geweest om haar te herdenken. Tot het graf vernield werd en de urn ontvreemd. Na maanden in onzekerheid te hebben gezeten, kreeg Esther in oktober te horen dat er een verdachte was aangehouden en dat er bij hem thuis zakken met de as van meerdere mensen waren gevonden. ,,De urn zelf was weg maar uit onderzoek hebben ze kunnen achterhalen dat het ook om de as van mijn moeder ging." Toen het telefoontje over de gevonden as kwam, kon Esther het eerst niet bevatten. ,,Ik moest het eerst met mijn eigen ogen zien voor ik het kon geloven."