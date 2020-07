Nabuurs&VanDoorn bij Pennings Foundation: ontdekkingsreis zonder eindbestemming

Voor het verband tussen deze steden moet je flink op onderzoek uit. Daarmee treed je in de voetsporen van Nabuurs&VanDoorn. Het werk van dit Eindhovense kunstenaarsduo ís research. Zij grasduinen in archieven, brengen netwerken in kaart en leggen verbindingen tussen locaties en tijden. In het proces ontstaan vele lagen, waarin archiefstukken worden gereduceerd tot statements. E-mailcorrespondenties worden verknipt, gesprekken opnieuw geordend in een libretto, waaruit de bezoeker de bladmuziek zingend ten gehore mag brengen in een van de kubussen - wie durft? Soms zonder erachter te komen wie de bron was, krijgen uitspraken als ‘I would regard an artwork as a key opening a mental space’ of ‘Unfortunately this picture tells us nothing about the image’ een meer universele lading.