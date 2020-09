NAC verhoogt bod op De Rooij naar bijna vier ton, FC Eindhoven weigert te onderhandelen

Eindhoven­se dichters presente­ren ‘Doorlopen’: over de dwingende tredmolen van almaar doorwerken

3 september EINDHOVEN - ‘Doorlopen’, door stadsdichter Iris Penning en haar twee Eindhovense collega’s Berendine Venemans en Monique Hendriks, werd gemaakt als alternatieve Parade-voorstelling. De voorstelling, verpakt in woorden, klank en beweging, gaat over het idee dat je het altijd druk zou moeten hebben. Op 5 september drie keer te zien in het Parktheater in Eindhoven.