Nachtburgemeester van Eindhoven: ‘De ‘nacht’ is meer dan Stratumseind’

,,Is het Eindhovense nachtleven divers genoeg?” Het was de eerste vraag die Siem Nozza op 14 maart 2018 aan het publiek stelde tijdens het Debat van de Eindhovense Nacht. Er klonk een ‘ja’ vanuit de politieke kant. Een duidelijke ‘nee’ volgde door de meer dan 350 aanwezige uitbaters, nachtmakers en andere betrokken inwoners van de stad. Een dialoog over de stand van het nachtleven ontstond. ,,De opkomst en de energie die aanwezig waren tijdens die avond benadrukte nog eens sterk de urgentie van deze zaak. De Eindhovense nacht heeft ontwikkeling nodig”, blikt Nozza terug.

En die ontwikkelingen kwamen er. Onder andere met de verlate sluitingstijden en sinds afgelopen maand de oprichting van een commissie Nachtleven. Deze club zal bestaan uit de nachtburgemeester, ambtenaren, gemeenteraadsleden en culturele ondernemers. Zij gaan zich focussen op vergunningen en vernieuwende initiatieven. Alles wordt samengevoegd in een pamflet waarin concrete doelen en acties staan om het nachtleven te verbeteren. ,,Ik hoop dat we voor de zomer van dit jaar al verbetering kunnen zien”, zegt Nozza.

Niet voor iedereen

Waar gaat het nu nog mis? Internationale studenten en afstudeerders van de Design Academy en TU/e vliegen na hun schooltijd de stad uit, constateerde Nozza uit een eigen onderzoek. En ook internationals van bijvoorbeeld ASML kunnen maar moeilijk sociaal landen in de stad. ,,Ze vinden hier geen tijd en ruimte voor hun interesses.” Een stad van formaat heeft een divers en frequent nachtleven nodig, zo stelt hij. Latere sluitingstijden zijn daarbij essentieel omdat er dan andere soorten feesten gegeven kunnen worden. De behoeftes van een breder publiek worden dan beantwoord. ,,Niet iedereen komt aan zijn trekken op Stratumseind.”

Kort na het ‘nachtdebat’ in het Designhuis kreeg Nozza de titel nachtburgemeester toegewezen. Zijn eerste succes volgde al snel. Het nachtleven werd voor het eerst in de Eindhovense geschiedenis opgenomen in het coalitieakkoord. ,,Innovatie is wat Eindhoven overdag uitstraalt, en dat zou ’s nachts ook zo moeten zijn”, vindt hij. Ook de zogenoemde ‘Verlaatjes’ waarbij horecazaken langer open mogen blijven, ziet Nozza als overwinning.

Gaten in het culturele aanbod

Maar er waren ook dieptepunten. Toen bekend werd dat het Koelhuis niet open kon gaan omdat de gemeente de benodigde horecavergunning niet zou verlenen, sloeg dat bij velen in als een bom. De teleurstelling was groot en het vertrouwen was geschaad. Ook door het sluiten van culturele hotspots De Bank en De Sociale Dienst vindt Nozza dat er gaten zijn gevallen in het culturele aanbod van de nacht. ,,Daar moeten we snel op anticiperen, anders wordt de nacht van Eindhoven niet volwassen.”

Nog lang niet klaar

De titel nachtburgemeester draagt hij vandaag de dag nog steeds met veel trots. Het dient als de verbindende factor tussen de stad, gemeente en de inwoners, vindt hij. ,,Dat is nodig want het is vaak geen onwil van weerszijden, maar onkunde. Met Stichting Nachtburgemeester Eindhoven willen we een brug bouwen tussen deze kanten.”