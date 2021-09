Nachtmerries over jappenkamp verwerkt in rap: jongeren bezig met vrijheid in jongerencentrum Pitstop

EINDHOVEN - Jongeren uit het jongerencentrum Pitstop in Prinsejagt/Driehoeksbos maken een professionele clip in samenwerking met Els Bijvelds-Kusters (83) om ‘vrijheid’ samen te vieren.

Hoe zorg je dat je oorlogsgeschiedenis doorverteld wordt aan jongeren? Door een clip te maken met diezelfde jongeren en hun het verhaal rappend te laten vertellen. Els Bijvelds-Kusters heeft haar oorlogsverleden verteld aan Nicolas (17) en Robin (18). De jongens, ieder op hun eigen wijze, hebben hier een tekst meegemaakt.

Bijvelds heeft als jong meisje vanaf haar derde, jarenlang in zeven jappenkampen gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland-Indië. Zij raakt niet uitgepraat over de gruwelijkheden die zij heeft meegemaakt en heeft alles opgeschreven in een boek.

‘Ik wilde het zelf voelen’

,,Het was heel intens wat Els te vertellen had. Ik heb naar haar geluisterd en het in mijn eigen woorden vertaald. Ik wilde het zelf voelen wat zij heeft meegemaakt”, vertelt Nicolas. Robin heeft steekwoorden eruit gehaald en daar een ‘verse’ (couplet) van gemaakt, zoals de ‘huilende rozen’. In de rap staan die voor een terugkerende nachtmerrie van Bijvelds over een meisje dat tot bloedens toe is geslagen in het jappenkamp.

Quote Els vertelt de verhalen alsof je er zelf bij bent. Rap is een verhalende vorm. Robin en Nicolas hebben haar verhaal in rap vertaald Sales de Moura Via Edwin Wijngaards, verbinder van Buurt in Bloei van WIJeindhoven, kwam zij in contact met Matheus Sales de Moura, teamleider van jongerencentrum Pitstop in de wijk Prinsejagt/Driehoeksbos. Bijvelds wil graag iets betekenen voor jongeren en gaat regelmatig met hun in gesprek. Sales de Moura heeft Els in contact gebracht met Robin en Nicolas, die meteen enthousiast waren over het project.

Sales de Moura: ,,Els vertelt de verhalen alsof je er zelf bij bent. Rap is een verhalende vorm. Robin en Nicolas hebben haar verhaal in rap vertaald.” Ook het vluchtverhaal van Mahmoud (18), door hemzelf gerapt, komt terug in de clip. Tien jaar geleden is hij gevlucht uit Syrië en zijn ouders kwijtgeraakt. ,,De clip is een middel om vrijheid te vieren met jong én oud. De release is daarom ook op zaterdag 18 september, de dag dat Eindhoven is bevrijd”, vertelt Sales de Moura.

De clip is tot stand gekomen met kosteloze medewerking van mediabedrijf Zandbeek en freestyle voetballer Ballieman en rapper Lirical uit Eindhoven. ,,We hebben hoog ingestoken en dat geeft de clip ‘body’”, aldus Sales de Moura. ,,We willen dat de clip met de boodschap van ‘samen vrijheid vieren en respect voor elkaar’ rondgaat in Eindhoven. Er komt ook een mini-docu waar meer context in staat over de rap en interviews met alle betrokkenen. ”

De clip en mini-docu zijn vanaf zaterdag 18 september te zien via Facebookpagina en YouTube kanaal van Pitstop of via pitstop.nl.