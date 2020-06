Nachtopvang 't Eindje in Eindhoven sluit eind dit jaar

PSV nog in gesprek met Jong PS­V-ta­lent Daverveld, zijn intentie is om langer te blijven

29 juni PSV is nog in gesprek met de 20-jarige verdediger Tijn Daverveld over een langer verblijf. De club denkt dat hij komend seizoen van waarde kan zijn voor het beloftenelftal, waarvan hij vorig seizoen aanvoerder is geweest.