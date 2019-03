Nachttrein terug in Brabant? ‘NS is geen menukaart’

Avondje uit in Amsterdam? Maar er maar een weekendje van want terug met het openbaar vervoer is geen optie. Tenzij je het om half 1 al wel gezien hebt. Dan kun je nog nét de laatste trein terug meepakken. Niet meer van deze tijd, vinden de vijf grote steden. Treinen zouden ook gewoon om 4 uur 's nachts nog van en naar het zuiden moeten rijden. En wat maandag begon bij een wens van één Tilburger (die het zat was om midden in de nacht klem te staan in Rotterdam) eindigde deze week in meerdere oproepen van gemeenten op herstel van dat nachtnet.