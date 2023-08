Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Eindhoven werd 21 procent van alle soorten gezien

Op één dag honderden automobi­lis­ten geflitst voor te hard rijden over de Oirschotse­weg in Best

BEST - Een radarcontrole van de politie op de Oirschotseweg in Best heeft dinsdag een opvallend resultaat opgeleverd. Honderden weggebruikers reden te hard op de weg waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.