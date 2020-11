‘Nachtzuster’ Berthilde waakte bij stervende mensen: ‘De dood kan iets moois zijn’

Voormalig wethouder Van Merrien­boer leidt dialoog over verdeling welvaart in Eindhoven

17:30 EINDHOVEN - Voormalig wethouder Erik van Merrienboer gaat weer in Eindhoven aan de slag. De PvdA’er is door de gemeente gevraagd om het debat te leiden over de verdeling van de welvaart in de stad.