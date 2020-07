Nadenken over wat de Zielpers zeggen

Izzy zit in groep 6 van basisschool De Ontdekkingsreis. Als de leerlingen van juf Jolanda de vraag krijgen suggesties te doen voor een onderzoeksproject dat ze zelf gaan uitvoeren, stelt Izzy de Zielpers voor. Want ze weet niet zo goed wat ze aan moet met de stemmetjes die ze hoort als ze met andere dingen bezig wil zijn. Na enige discussie krijgt ze de klas mee. Izzy is anders dan de andere kinderen. Ze zit in een elektrische rolstoel en praat moeilijk. Het blijkt voor haarzelf én haar klasgenoten geen probleem. Ze wordt gevraagd als ‘scheids’ bij het voetballen en als haar vriendinnen zich uitleven op het klimrek, doet zij in gedachten mee. De anderen vragen dan welke kunstjes ze heeft bedacht.