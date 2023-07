Nagenieten! Zo werd die prachtig gekleurde lucht in Eindhoven vastgelegd

DE SUPERFAN Marvin is al zijn hele leven fan van Elvis: ‘Indrukwek­kend, al die gouden platen op Graceland’

EINDHOVEN - Als kleuter raakte Marvin Schellen al gefascineerd door Elvis Presley. Zijn passie voor The King is de afgelopen veertig jaar flink gegroeid. In zijn woonkamer kom je de rockheld overal tegen, zelfs levensgroot.