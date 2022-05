Namen, adressen en bsn-nummers gestolen uit auto van studente politieacademie, wagen stond in parkeergarage Eindhoven

met video Man (61) zwaarge­wond bij steekpar­tij op woonwagen­kamp in Eindhoven, echtgenote (63) opgepakt

EINDHOVEN - Bij een steekpartij in een woning aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een 61-jarige bewoner zwaargewond geraakt. Zijn 63-jarige vrouw is aangehouden als verdachte. Volgens een politiewoordvoerster gaat het om een uit de hand gelopen ruzie tussen het echtpaar op het woonwagenkamp.

12 mei