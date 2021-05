Nat voorjaar heeft ergste droogte verdreven, maar niet overal. En voor hoe lang? ‘Het kan snel veranderen’

Hoe lang is het geleden dat de grondwaterstanden er eind mei zo gunstig uitzagen? Jos Kruit, droogtecoördinator van waterschap Aa en Maas, moet diep in zijn geheugen tasten. ,,Dat is echt jaren geleden”, zegt hij. ,,Dan moeten we misschien wel terug naar 2013 of 2014. Het beeld is echt anders dan we de laatste jaren gewend zijn.”