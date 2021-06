Nat voorjaar helpt brandweer en boswachters door droge zomer: ‘Maar we snakken naar de buien van de komende dagen’

Update + Video Man met spoed naar ziekenhuis nadat hij onwel wordt in meertje in Eindhoven, geen kind in het water

16 juni EINDHOVEN - In de omgeving van het preHistorisch Dorp in Eindhoven is woensdag na een reddingsactie een man uit het water gehaald. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man werd onwel tijdens het zwemmen. Personeel van het museum heeft hem uit het water gehaald en gereanimeerd.