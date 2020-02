Nationale Voorleesdagen met Moppereend in Eindhoven

,,Vous voyez? Il n’y a pas d’eau!” Catherine Praud houdt het prentenboek Grumpy Duck open en wijst op de eend die geen water heeft om in te spelen, zich verveelt en moppert. Tegenover haar, in de uiterste hoek achteraan in de bibliotheek, zitten zes Franstalige peuters en kleuters en twee ouders. Ze leven mee met Moppereend als de andere dieren haar niet begrijpen. De geit ziet was aan de waslijn hangen en nodigt de eend uit: ,,Tu peut venir avec moi. On va manger.” Maar eend lust geen kleren en loopt mopperend verder, terwijl een wolk boven haar steeds groter en donkerder wordt. Uiteindelijk zorgt een stortbui voor water en spelen alle dieren samen.