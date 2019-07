Natuurgroepen mordicus tegen camping Metalfest Eindhoven

Het festival, voor het eerst uitgesmeerd over twee dagen, vindt vanaf komende vrijdag plaats op de Eindhovense kunstijsbaan. Vorige week, na een wekenlange zoekactie naar een locatie, verleende de gemeente een vergunning om op het terrein van de manege aan de Genneperweg een camping voor zeshonderd tentjes in te richten. De Stichting Stadsnatuur Eindhoven vreest voor de gevolgen voor de fauna en vraagt de bestuursrechter donderdag om in te grijpen, met behulp van een voorlopige voorziening.

Lees ook Eindhoven weigert vergunning voor camping Metalfest op Eikenburg Lees meer

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) ondersteunt de visie van de Stichting Stadsnatuur. Ook vogelwerkgroep de Kempen verzet zich tegen de camping. Volgens TGE-voorzitter Joop van Hout zijn de gevolgen voor vogels en vleermuizen desastreus. In het voedselrijke gebied -‘de grootste kraamkamer in de regio'- komen veel soorten voor, waaronder beschermde, die verstoord zullen worden door de aanwezigheid van honderden festivalgangers. In het gebied huist onder meer een boomvalk; een laat broedende vogel die juist in deze periode op haar nest zit. ,,Ook zijn onlangs 120 nestkasten tussen de golfbaan en de manege opgehangen voor mezen; bedoeld als wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Half juli zitten deze vogels op eieren van de tweede leg.”

Vleermuizen

Bovendien voorziet hij dat vleermuizen het terrein zullen mijden als gevolg van de lichtmasten op het kampeerterrein. De Genneperweg en omgeving is een belangrijk fourageergebied voor de vleermuizen. ,,De jongen zitten dan twee, drie dagen zonder voedsel. Dat overleven ze niet.” De verstoring van vogels en vleermuizen betekent volgens TGE een overtreding van de natuurbeschermingswet.

Volgens Van Hout heeft de gemeente het negatieve advies van Trefpunt Groen, begin deze maand ingediend, ten onrechte naast zich neergelegd. Diverse alternatieven, waaronder de ligweide bij het zwembad zijn de revue gepasseerd. Hiertegen had TGE geen onoverkomelijke bezwaren. ,,Ook waren wij niet tegen de locatie op landgoed Eikenburg, maar daar hebben de bewoners zich met succes tegen verzet. De natuur is opnieuw sluitpost", constateert hij verontwaardigd.

‘Op de valreep’