Natuurmarkt laat mensen kennismaken met Eindhovense voedselbos

Het hoekje van landgoed de Wielewaal is voor velen een onbekend stukje Eindhoven en daarom is het even zoeken naar de ingang, maar de muziek en wierookgeur wijzen de weg. Op het terrein staan deze middag zeventien kraampjes met duurzame en veelal lokale producten. Daarnaast zijn er diverse workshops en yogalessen te volgen. De sfeer doet denken aan de populaire Feel Good Market op Strijp-S, maar dan zonder de mensenmassa's.

Onbekend

Die onbekendheid is volgens initiatiefnemer Arjan de Vries precies de motivatie achter de markt, die nu voor de tweede keer wordt gehouden. Vijf jaar geleden is een groep vrijwilligers gestart met het voedselbos om een invulling te geven aan een deel van het landgoed. ,,Maar we vinden het zonde dat niet meer Eindhovenaren van dit plekje kunnen genieten", vertelt De Vries. De Eindhovenaar verzorgde in het verleden tijdelijke invulling van terreinen voor onder andere gemeenten, maar nu de bouw weer is aangetrokken ontwikkelt hij voedselbossen voor diverse partijen. ,,Mensen zien dat er een andere manier van voedsel verbouwen nodig is en willen daar zelf graag mee experimenteren."

,,Een voedselbos produceert voedsel in samenwerking met de natuur", legt De Vries uit. ,,Dus de voedingsstoffen die nodig zijn worden door de natuur zelf geleverd, waardoor je een systeem krijgt dat zichzelf draagt." Het bos heeft daarnaast een educatieve rol en biedt een plek voor vrijwilligers.

Wielewaal