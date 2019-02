Nauwelijks animo voor kinderoptocht in Eindhoven

‘Half menselijke vaasjes’ TU Eindhoven verbinden wetenschap met kunst

7:01 EINDHOVEN - Het lijken drie mini Delfts blauwe porseleinen vazen, maar niets is minder waar. De miniaturen zijn ontwikkeld en geprint door onderzoekers van de TU/e en belangrijker nog: ‘half menselijk’. Vanaf woensdag zijn replica’s ervan te zien tijdens een expositie in het beroemde museum Centre Georges Pompidou in Parijs.