Navigatiespecialist HERE betrapt op gebruik gekopieerde kaarten

EINDHOVEN - Internationaal navigatiespecialist HERE met hoofdkantoor in Eindhoven is ernstig in verlegenheid gebracht omdat illegaal gekopieerde landkaarten zijn ontdekt in hun producten.

Fictieve straatnamen die de Turkse kaartenmaker Basarsoft expres toevoegt om illegaal kopiëren te voorkomen, zijn ontdekt in de navigatiesystemen van Garmin en Volvo waar HERE de kaarten voor heeft geleverd. Het Turkse bedrijf beschuldigt HERE van auteursrechtschending en aast op een schadevergoeding.

HERE is na de ontdekking eind vorig jaar een onderzoek begonnen. Het onderzoek is nog niet afgerond maar het navigatiebedrijf wijst op basis van de resultaten tot dusver naar toeleveranciers. Om welke toeleveranciers het gaat, is niet bekend.

Valstrik

Basarsoft levert kaarten van Turkije aan onder andere Google en Apple. Als valstrik geeft het bedrijf fictieve namen aan straten die in werkelijkheid naamloos zijn. Op de navigatiesystemen van Garmin en Volvo werden zeker tien ‘watermerken’ gevonden.

Na de ontdekking heeft het Turkse bedrijf het Nederlandse hoofdkantoor van HERE bevolen om te stoppen met het gebruik van de gekopieerde kaarten en geëist dat de gegevens van alle navigatiesystemen worden verwijderd.

Kort geding

Met een kort geding werden de eisen vorige maand kracht bij gezet. Om een schadeclaim te onderbouwen eist Basarsoft bovendien informatie over het aantal geproduceerde en verkochte navigatiesystemen met de gekopieerde kaarten.

Omdat de rechter twijfelt of Basarsoft beschikt over het auteursrecht van het kaartmateriaal, werden de eisen van het Turkse bedrijf een week geleden afgewezen.

Advocaat Ejder Köse bevestigt dat Basarsoft zich niet bij de uitspraak neerlegt. In hoger beroep denkt hij voldoende bewijs te kunnen leveren.

Schadeberekening

Hoe groot de schade is bij Basarsoft, kan de advocaat niet zeggen. Als vaststaat dat HERE schuldig is, zal een schadeberekening worden gemaakt. Köse erkent dat het niet gaat om kleine bedragen.

HERE is ontstaan uit het Amerikaanse navigatiebedrijf Navteq. Het bedrijf is tegenwoordig in handen van verschillende grote automerken zoals Audi, BMW en Mercedes. Wereldwijd heeft het bedrijf duizenden werknemers.

Op een verzoek om reactie bij HERE in Eindhoven is tot dusver niet gereageerd.