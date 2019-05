Ned (10) uit Eindhoven helpt schooldirecteur bij Alpe d'HuZes

Boekje

Zijn actie werd een heel project waarbij zijn begeleidster gebruik maakte van Leespraat, een communicatiemethode voor kinderen met het syndroom van Down. Ned is er ruim drie weken elke dag mee bezig geweest. Niet alleen met het opstellen van de vragen en het afnemen van het interview, maar ook met het terugzoeken van antwoorden in de tekst en op die manier het begrijpend lezen te verbeteren en zijn woordenschat te vergroten. Het is een heel boekje geworden. Ned: ,,Zo wist ik eerst helemaal niet wat sponsoren zijn en vroeg aan Jan of je daar een spons voor nodig hebt. Nu weet ik dat dat mensen zijn die helpen zodat Jan zoveel mogelijk geld krijgt om te helpen tegen kanker. Ook weet ik nu hoe de berg heet die hij gaat beklimmen en ook dat die in Frankrijk ligt. En ik weet wat een journalist is, haha.”