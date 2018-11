Nederig aan de voeten van Jezus Waaghals op Paterskerk Eindhoven

Recensie + video Slechts 600 mensen zien Paul Young in Eindhoven: zijn stem heeft nu een rauw randje

0:29 EINDHOVEN - Dat het concert van Paul Young in het Muziekcentrum in Eindhoven dinsdagavond slechts 600 toeschouwers trok is misschien wel exemplarisch voor de carriere van de Britse singer-songwriter. Die omvatte tenslotte slechts twee jaar, 1984 en 1985, met het album No Parlez en een handvol hits als succesfactor.