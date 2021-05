Nederland hoopt op uitlevering langgezochte Eindhovense drugsbaas door Dubai maar rekent nergens op

Rookontwik­ke­ling door afbranden van afvoer in woning, brandweer voert uitgebrei­de controle uit

17 mei EINDHOVEN - In een woning aan de Eimerick in Eindhoven is maandagochtend brand ontstaan. Schilders waren daar bezig met het afbranden van een afvoer en daarbij kwam er brandbaar materiaal terecht in de spouw en kruipruimte.