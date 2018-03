Nederland vergrijst en dus richt de Eindhovense uitvaartverzekeraar DELA zich op Europa

Eenzame Harold (46) uit Eindhoven voelt zich bedonderd door datingsites: 'Hebben deze mensen een geweten?'

19:05 EINDHOVEN – Harold van Tien is er kapot van. De vrouw waarmee de 46-jarige Eindhovenaar al maanden aan het chatten was via een onbekende datingsite, blijkt niet te bestaan. Harold voelt zich bedonderd door de mensen die achter deze datingsite zitten. ,,Ik schaam me dood. Ik dacht dat ik heel gelukkig met haar zou worden.”