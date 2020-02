Nederlanders uit Wuhan arriveren zondagavond op Vliegbasis Eindhoven: ‘We moeten overal op voorbereid zijn’

De mensen aan boord zijn niet ziek, meldt Rijksoverheid. Ze zijn zowel in China als in Frankrijk gecheckt op ziekteverschijnselen. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een medische check. ,,Dat is standaardprocedure", laat een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. ,,Het is een extra veiligheidscheck om helemaal zeker te zijn van de situatie.”