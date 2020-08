Nederlands-Indië bevrijd, Nederlands-Indië verdwenen: de pijn van het verloren land

Denzel Dumfries na oefenzege PSV: nieuwe intenties waren soms te zien

19:53 Denzel Dumfries kwam zaterdag tijdens de eerste twintig minuten van SC Verl-PSV niet zo heel veel in het spel voor. Maar toen ploeggenoot Jordan Teze hem aan de rechterkant zag opstomen en goed bediende, was het even later meteen raak. Dumfries wist Noni Madueke in scoringspositie te vinden en de 0-1 lag erin.