Nederlandse kapsalontoeristen moeten nu op hun beurt wachten

Ergernis over hondenpoep en tevreden over de parken, Eindhovena­ren spreken zich uit in inwonersen­quê­te

8:00 EINDHOVEN - Meer Eindhovenaren sporten of bespelen een instrument en er is grote tevredenheid over de verschillende stadsparken. Minder tevreden zijn ze over de inzameling van plastic en ook neemt het aantal inwoners toe dat zich ongelukkig voelt. Dat blijkt uit de jaarlijkse inwonersenquête van de stad.